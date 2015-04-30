Україна вже експортувала понад 29 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії станом на 30 квітня з початку цього маркетингового року (МГ, липень 2014 року – червень 2015 року) експортували 29,3 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, експорт пшениці становив 10,1 млн тонн, кукурудзи – 14,6 млн тонн, ячменю – 4,3 млн тонн, інших зернових – 0,2 млн тонн.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу і фуражну пшеницю третього класу становили 3,7 тис. грн/т і 3,4 тис. грн/т, відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3,4 тис. грн/т, на кукурудзу – 3,1 тис. грн/т.

Як повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у квітні знизила прогноз експорту зернових із України в 2014/2015 маркетинговому році на 1,4%, до 36,76 млн тонн.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України в поточному МР може становити 11,6 млн тонн, ячменю – 4,4 млн тонн, кукурудзи – 20 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.