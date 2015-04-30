Казахстан ввів нові обмеження на російські продукти

Астана цього року висловлювала незадоволення взаємною торгівлею на тлі падіння рубля, що вдарив по інтересам підприємств у Казахстані, чия продукція стала менш конкурентоспроможною порівняно з російською, пише Рейтер.

Мінсільгосп Казахстану повідомив, що тимчасово забороняє імпорт з прикаспійської Астраханської області Росії живої птиці, яєць з інкубаторів і "всіх видів птахівницької продукції, що не пройшли теплову обробку". Москва підтверджувала спалах пташиного грипу в Астраханській області.

Раніше Астана ввела ряд інших обмежень на ввезення російського продовольства, пояснюючи це бажанням захистити споживачів від неякісної продукції.

ЗМІ повідомляли про вилучення з продажу в Казахстані з санітарних міркувань російських м'яса, масла і цукерок. Росія сама не раз вдавалася до аналогічних пояснень, коли припиняла імпорт продовольства з країн, з якими вступала в торговельні та політичні спори.

Але Москва і Астана відхрещуються від політичної підоснови.

Голова комітету із захисту прав споживачів Мінекономіки Казахстану Аліакпар Матишев назвав обґрунтованими дії санітарних відомств обох країн.

"Так, ми сьогодні будемо чистити ринок від недобросовісної продукції, як від казахстанських виробників, так і російських та інших. Природно.., інші наші колеги теж приймають адекватні заходи", - сказав він журналістам у квітні.

"Якщо продукція не відповідає параметрам, і якщо вона намагається зайти на територію Митного союзу, природно, дії наших колег виправдані".

Кремль теж коментував дії казахстанських регуляторів щодо російського продовольства, назвавши припущення про торгову війну партнерів сильним перебільшенням.

Казахстан входить у Митний союз з Росією і Білоруссю, до яких цього року приєдналася Вірменія. Однак у черговій риториці партнерів про єдність і взаємну вигоду не раз звучали тривожні нотки щодо економічних розбіжностей.

Лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв і білоруський президент Олександр Лукашенко збираються обговорити справи Євразійського економічного союзу 8 травня в Москві.

На попередній зустрічі в Астані Лукашенко говорив про проблеми між партнерами, а ще раніше звинувачував Москву за підрив домовленостей про лібералізацію торгівлі з ключовими союзниками заради підтримання режиму продовольчих "антисанкцій" у відповідь на санкції Заходу за Крим і війну в Україні.

Геополітичний і економічний проект, який плекає Кремль, сподівається конкурувати з Євросоюзом, обіцяючи свободу руху капіталу, товарів і робочої сили на частини пострадянського простору. Російський лідер Володимир Путін спокушав колег перспективною валютного союзу, але Астана скептично відгукнулася про цю ідею.