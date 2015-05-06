Україна майже у 5 разів скоротила експорт сиру

Обсяг експорту сиру з України в січні-квітні 2015 року становив 2,4 тис. тонн, що в 4,7 разу менше, ніж за аналогічний період минулого року, в грошовому вираженні експорт сиру за звітний період скоротився в 9,5 разу – до 8,1 млн дол., йдеться в митній статистиці,

Про це йдеться у статистиці на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

Згідно зі статистичними даними, імпорт сиру в Україну в січні-квітні поточного року зменшився в 2,7 разу в натуральному і в 3,8 разу в грошовому вираженні – до 1,9 тис. тонн і 8,1 млн дол. відповідно.

Водночас, за перші 4 місяці 2015 року вітчизняні виробники експортували 2,3 тис. тонн вершкового масла, що на 16,6% перевищує аналогічний показник за 4 місяці минулого року. У грошовому вираженні обсяги експорту цієї продукції знизилися на 39,7% – до 6,3 млн дол.

Імпорт вершкового масла в Україну за вказаний період скоротився в натуральному вираженні до 120 тонн проти 9,4 тис. тонн, поставлених в Україну в січні-квітні 2014 року. У грошовому вираженні імпорт цієї продукції становив 0,53 млн дол. порівняно з 44,1 млн дол. за перші 4 місяці минулого року.

Читайте такожСередні ціни на сільгосппродукцію в Україні зросли на 70%

У ДФС також повідомили, що поставки за кордон згущеного молока і вершків з України в січні-квітні 2015 року збільшилися в 2,4 разу в натуральному вираженні і на 64,6% у грошовому – до 17,9 тис. тонн і 29,8 млн дол. відповідно. Імпорт цього продукту за перші 4 місяці цього року скоротився в 11,4 разу в натуральному вираженні – до 201 тонни і у 18 разів – у грошовому – до 438 тис. дол.

Разом з тим, експорт молока і вершків незгущених з України за звітний період збільшився на третину в натуральному вираженні - до 3,1 тис. тонни, проте знизився на 13% у грошовому – до 1,5 млн дол. Імпорт цих товарів за підсумками січня-квітня поточного року в натуральному вираженні становив 85 тонн, або 169 тис. дол. у грошовому вираженні, скоротившись у 19,8 разу й у 14 разів відповідно.

Основними імпортерами українських сирів були Казахстан, Молдова та Азербайджан, а масла - Єгипет, Марокко та Азербайджан.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року Росспоживнагляд повністю заборонив поставки молочних продуктів з України на російський ринок, який був основним для більшості українських експортерів цих товарів. У зв'язку з цим виробники сирів змушені переорієнтуватися на виробництво вершкового масла і сухого молока.

Експорт сиру з України в 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком в 3 рази - до 19,4 тис. тонн, незгущеного молока і вершків на 8,9% - до 6,9 тис. тонн. При цьому експорт вершкового масла торік збільшився в 3 рази, до 11,2 тис. тонн, а згущеного молока і вершків – на 35,4%, до 49,9 тис. тонн.