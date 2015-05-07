Україна і ЄБРР проведуть у Лондоні конференцію на підтримку аграріїв

Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), як один з основних кредиторів приватного сектора нашої країни, мають намір провести в Лондоні інвестиційну конференцію на підтримку українського аграрного сектору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики України, відповідні домовленості були досягнуті під час переговорів очільника міністерства Олексія Павленка з віце-президентом ЄБРР Філіпом Ле Уєру.

Як підкреслив Павленко, ЄБРР вже надає значні обсяги фінансування українським агропідприємствам. «У 2014 році загальний обсяг кредитних ресурсів, наданих підприємствам аграрної галузі України, становив 251 млн дол., - відзначили у прес-службі Мінагропроду. - У цьому зв'язку розвиток динамічної конкурентної та інклюзивної агрогалузі є запорукою продовольчої безпеки у світі та Середземноморському регіоні зокрема».

Ймовірну дату проведення конференції у прес-службі не вказали.

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Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За результатами 2014 року банк узяв зобов'язання з надання близько 9,8 млрд євро (12,4 млрд дол. США) у рамках 337 проектів в країні.