Мінагропрод виділить 800 мільйонів на закупівлю зернових за китайським контрактом

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко на селекторній нараді.

«ДПКЗУ готова робити пре-фінансування під продукцію, яка буде йти на експорт на китайський контракт. Йдеться про пшеницю і кукурудзу... Цифра буде близько 800 млн грн», - заявив міністр.

Павленко також відзначив, що спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією, Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку Мінагропрод активно реалізує програму аграрних розписок – кредитного механізму фінансування агропромислового комплексу.

«Ми даємо друге дихання програмі так званих аграрних розписок... Це інструмент, який дозволить отримувати фінансування, даючи в заставу майбутній урожай», - сказав він.

Міністр відзначив, що перші розписки вже почали видаватися аграріями Полтавської області. У планах робочої групи проекту до кінця року запустити програму ще у трьох областях.

«Зараз створена робоча група разом з Мінфіном, Нацбанком з Міністерством юстиції... До кінця року хочемо три регіони повноцінно запустити», - сказав Павленко, відзначивши, що області для реалізації в них програми ще не визначені.

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Як повідомляв УНІАН, ДПЗКУ планувала до кінця 2015 року експортувати понад 3,5 млн тонн зернових у рамках виконання контракту з китайською корпорацією CCEC.

У 2012 році Експортно-імпортний банк Китаю домовився з українським урядом про надання Україні кредиту в розмірі 3 млрд дол. під державні гарантії на реалізацію проектів в агропромисловому комплексі. Згідно з досягнутими домовленостями частина кредиту в розмірі 1,5 млрд дол. надавалася ДПЗКУ, яка мала купувати на вітчизняному ринку зерно для подальших експортних поставок через посередництво китайської корпорації ССЕС. Другу половину позики (1,5 млрд дол.) українська корпорація мала впродовж п'яти років витратити на імпорт з КНР сільськогосподарської техніки та матеріально-технічних ресурсів.

У листопаді 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про аграрні розписки», яким пропонується можливість для аграріїв використовувати у своїй діяльності аграрні розписки як товаророзпорядчі документи для залучення коштів під заставу майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин. Закон встановлює обов'язковою умовою аграрної розписки забезпечення зобов'язань за нею заставою майбутнього врожаю або сільськогосподарських тварин, з розпорядженням продукцією яких пов'язуються дії виробника.

Довідка УНІАН. ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.