Експорт зерна з України в поточному маркетинговому році становитиме 30-32 мільйони тонн

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко на селекторній нараді.

«Я думаю, 30-32 млн тонн», - сказав глава Мінагропроду про орієнтовний обсяг зернового експорту.

При цьому Павленко наголосив, що інфраструктура країни повною мірою дозволяє здійснити такі і навіть великі експортні поставки зернових.

Міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі раніше прогнозувала експорт українського зерна в поточному маркетинговому році на рівні 36,7 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. – червень 2014 р.) поставили на зовнішні ринки 32,4 млн тонн зернових, що більш ніж на 40% перевищує аналогічний показник попереднього маркетингового сезону.

Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала рекордний для країни урожай в обсязі 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році. Зокрема, урожай пшениці в 2014 році зріс на 9,9% – до 24,1 млн тонн, ячменю – на 23%, до 9,04 млн тонн, а кукурудзи – скоротився на 7,8%, до 28,45 млн тонн. Валовий збір соняшнику, за даними Держстату, торік скоротився на 7,7% порівняно з 2013 роком – до 10,1 млн тонн, ріпаку – на 5,8%, до 2,2 млн тонн, а сої – зріс на 41,3%, до 3,9 млн тонн.