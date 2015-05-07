Міністерство просить аграріїв сіяти більше гречки
Площі під посів популярного в українців продукту харчування - гречки для забезпечення продовольчої безпеки країни необхідно збільшити як мінімум на 50 тис. га - до 168 тис. га.
Про це заявив на селекторній нараді міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко.
«У рамках нашої продовольчої безпеки є необхідність збільшення посівних площ гречки на близько 50 тис. га», - сказав він.
Присутній на нараді директор департаменту землеробства та технічної політики Мінагропроду Павло Гринько повідомив, що посіви гречки істотно скоротилися порівняно з 2011 роком у Хмельницькій (на 27 тис. га), Кіровоградській (на 16 тис. га), Вінницькій (на 14 тис. га) областях, більше ніж на 10 тис. га скоротилися посівні площі гречки в Київській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.
Павленко повідомив, що Мінагропрод вже доручив головам місцевих адміністрацій простежити за рішенням проблеми, а Аграрному фонду забезпечити доступ аграріїв до необхідних фінансових ресурсів.
«Ми поставили завдання перед Аграрним фондом опрацювати відповідні фінансові інструменти, які дадуть можливість сфокусуватися саме на гречці», - сказав міністр.
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Як повідомляв УНІАН, гречку в 2015 році планують засіяти на площі 118 тис. га за планової норми для України 180 тис. га.
В Україні сівбу ярих і зернобобових культур на 6 травня вже проведено на площі 5,1 млн га, що становить 72% від запланованого зернового клину для цих культур.