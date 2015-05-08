Під Києвом у диких кабанів виявили вірус африканської чуми

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, факт зараження встановлено за результатами лабораторного обстеження зразків тканини тварин.

«Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Броварській районній держадміністрації затвердила план з ліквідації вогнища АЧС, - повідомили в Держветфітослужбі. - Ситуація знаходиться під контролем Головного управління ветеринарної медицини в Київській області та Держветфітослужби України».

Напередодні міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко повідомив, що Мінагропрод в рамках сезонного контролю міграції диких тварин вже доручив адміністраціям Київської, Сумської, Чернігівської та Житомирської областей вжити всі необхідні заходи щодо недопущення поширення африканської чуми свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС не є небезпечним. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, під час переміщення людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно нагріванням до високих температур.