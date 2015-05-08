Україна поскаржилася до СОТ на заборону Росією ввезення продуктів

Україна внесла на розгляд Комітету Світової організації торгівлі з технічних бар'єрів у торгівлі запроваджену Росією заборону на ввезення кондитерських виробів, молочної та сокової продукції, в тому числі дитячого харчування, а також пива українського походження.

Відповідна інформація міститься в звіті про засідання Комітету 17-19 березня, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно зі звітом, українська делегація звернула увагу Комітету на непрозорість і дискримінаційність зазначених заходів із боку РФ.

Крім того, українська сторона відзначила надмірне регулювання Росією питань сертифікації продукції, а також невизнання еквівалентних технічних регламентів для країн за межами Митного союзу.

Читайте такожДержветфітослужба України викрила Россільгоспнагляд у брехніЯк повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 23 жовтня 2014 року звернулося до Світової організації торгівлі (СОТ) у відповідь на закриття Россільгоспнаглядом російського ринку для українських постачальників рослинної продукції.

Россільгоспнагляд із 22 жовтня заборонив постачання на російський ринок та транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу.