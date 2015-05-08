Українські аграрії майже завершили сівбу цукрових буряків

Українські аграрії станом на 8 травня засіяли цукровим буряком 235 тис. га, що становить 99% прогнозованих площ, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Цукрових буряків посіяно 235 тис. га, або 99% від прогнозу», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, ці площі на 28% менші від засіяних цією культурою торік.

Також прес-служба повідомила, що сівбу ярих та зернобобових культур здійснено на площі 5,5 млн га, або 78% очікуваних площ, що на 18% менше аналогічного показника 2014 року. Зокрема, кукурудзою засіяно 3,2 млн га (72% від прогнозу), гречкою – 27 тис. га (23%), просом – 24 тис. га (25%), рисом – 9 тис. га (75%). Більше половини прогнозованих площ вже засіяно соняшником (3,1 млн га, або 68%) і соєю (1,1 млн га, або 57%).

Читайте такожКабмін обіцяє аграріям більше грошей на компенсацію кредитів для придбання технікиЯк повідомляв УНІАН, напередодні міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко заявив, що прохолодна і дощова погода не призвела до затягування строків сівби ярих і зернобобових культур в Україні.

Валовий збір цукрових буряків, за оцінками Держстату, в 2014 році становив 15,6 млн тонн, що на 44,2% більше, ніж у 2013 році.

Україна у 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за 23 роки незалежності.