Україна просить ЄС відкрити ринки для своєї аграрної продукції

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус в інтерв'ю, опублікованому прес-службою Європейської ради.

«Далі порушуватимемо питання про те, щоб Євросоюз відкрив свої ринки для товарів українського походження, що стосується сільськогосподарської продукції», - сказав він.

За словами міністра, зняття торговельних бар'єрів для української сільськогосподарської продукції є болючим для європейських країн.

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«Ні для кого не секрет, що це питання є дуже чутливим для Євросоюзу, і не вирішуватиметься дуже просто, але наше завдання на усіх зустрічах - говорити про переваги наших виробників», - підкреслив очільник Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, Україна просить ЄС збільшити квоти на експорт і надати більше можливостей для імпорту сільгосппродукції з нашої країни через блокування Росією поставок українських товарів.

Українські аграрії в 2014 році істотно наростили поставки своєї продукції на ринок Європейського Союзу, відправивши до ЄС третину від загального експорту сільгосппродукції за минулий рік.

При цьому торговий оборот сільгосппродукції України з ЄС у 2014 році становив, приблизно, 7 млрд 690 млн дол. Експорт з України - близько 5 млрд дол. у 2014 році.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Олексія Павленка, Україна продовжує працювати над питанням збільшення безмитних квот на експорт аграрної продукції до ЄС.