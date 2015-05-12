Білорусь через африканську чуму обмежила імпорт свинини з Київської області

Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі тимчасово обмежив імпорт свинини з Київської області через виявлений там випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Як йдеться у відповідній вказівці департаменту, обмеження запроваджено з 12 травня.

Згідно з документом, обмеження стосується живих свиней, м'яса свині (у тому числі диких кабанів) та продуктів його переробки. Також з 12 травня до Білорусі обмежено ввезення з Київської області вживаного устаткування для утримання, забою, обробки і транспортування свиней і сировини тваринного походження. Крім того, обмежено ввезення кормів і кормових добавок рослинного і тваринного походження, які не пройшли термічної обробки і виготовлених із сировини походженням з Київської області.

Крім того, білоруський ветпроднагляд доручив вжити додаткових заходів щодо контролю за забезпеченням біологічного захисту великих тваринницьких комплексів свинарських ферм та господарств усіх форм власності на території країни.

Як повідомляв УНІАН, вперше випадки падежу тварин від АЧС в Україні було зафіксовано в 2012 році в Запорізькій області. У 2014 році в Україні було зафіксовано випадки захворювання диких кабанів і свиней на АЧС в Луганській, Чернігівській і Сумській областях. Востаннє спалах АЧС в Україні було зафіксовано в грудні 2014 року в Сумській області. Тоді Білорусь також обмежила ввезення свинини з України.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людей хвороба не є небезпечною.