Урожай зерна в Україні у 2015 році перевищить 55 мільйонів тонн - Мінагропрод

Урожай зерна в Україні у 2015 році перевищить 55 млн тонн, які прогнозує Міністерство сільського господарства США, вважає міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«Я вважаю, що 55 мільйонів - це досить занижена цифра, яка трохи не відповідає тому, що вже посіяно», - сказав Павленко у кулуарах інвестиційної конференції «Нова Україна» в Києві.

При цьому міністр зазначив, що більш точні прогнози Мінагропрод озвучить після завершення весняної посівної.

«Ми вважаємо, що зараз робити прогноз не найбільш слушний час, тому що навіть всі великі трейдери очікують завершення посівної ... перші підрахунки будуть зроблені до завершення посівної кампанії, це останній тиждень травня - перший тиждень червня», - уточнив він.

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Як повідомлялося, напередодні Міністерство сільського господарства США (USDA) оприлюднило прогноз виробництво зерна в Україні у 2015 році на рівні 55,3 млн тонн зерна. Зокрема, за прогнозами USDA, урожай української пшениці поточного року становитиме 22 млн тонн, а фуражного зерна буде зібрано 33,325 млн тонн, включаючи 26 млн тонн кукурудзи.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) у 2014 році зібрала рекордний для країни урожай зернових і зернобобових обсягом 63,8 млн тонн, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році.