Українські аграрії вже використали річні квоти на експорт багатьох продуктів до ЄС

Українські аграрії, які здійснюють експорт своєї продукції до країн Європейського Союзу в режимі автономних торгових преференцій, станом на початок травня цього року повністю використали річні квоти на експорт меду, виноградного та яблучного соків, а також ячмінної крупи, борошна, зерна, обробленого зернових культур та кукурудзи.

Про це йдеться в матеріалах Міністерства аграрної політики України, підготовлених до засідання круглого столу «Перспективи торговельно-економічного співробітництва: міжнародний вимір», що відбувся у Києві.

Згідно з матеріалами Мінагропроду, українські виробники також використали дві квартальні квоти на експорт м'яса птиці, продавши на європейському ринку 4 тис. тонн продукції, і частково використали квоти на експорт пшениці (продавши 402,6 тис. тонн з дозволених 950 тис. тонн) і ячменю (продавши 5,6 тис. тонн при дозволених 250 тис. тонн).

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На 33,3% використана квота на експорт цукру - загальний обсяг експорту становив 6,7 тис. тонн при розмірі квоти в 20,07 тис. тонн, на 38% використана квота на експорт оброблених томатів - експорт становив 3,8 тис. тонн при розмірі квоти в 10 тис. тонн. Також на 67% освоєна квота на експорт вівса. При цьому не використані квоти на експорт грибів, часнику, цукрових сиропів, обробленого молока, харчових продуктів, етанолу, сигарет і продуктів переробки солоду і крохмалю. Експорт за цими позиціями залишається на нульовому рівні.

Раніше Україна в рамках міністерської зустрічі країн "Східного партнерства" з питань торгівлі звернулася до ЄС з проханням ширше відкрити свої ринки для української аграрної продукції. За підсумками 2014 року українські аграрії істотно наростили поставки своєї продукції на ринок Європейського Союзу. Зокрема, обсяг агроекспорту до країн ЄС становив третину загального обсягу агроекспорту України. За даними Мінагропроду, ця сума становила 7,7 млрд дол.