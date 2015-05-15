Росія в надії на збільшення експорту скасувала вивізне мито на пшеницю

Уряд РФ, одного з найбільших у світі експортерів зерна, скасував вивізне мито на пшеницю, що, як очікується, дозволить їй збільшити експорт на 1 мільйон тонн, пише Рейтер.

"Прийняте рішення дозволить уникнути перенасичення ринку зерна і падіння цін у період збору врожаю нижче собівартості виробництва", - йдеться в повідомленні уряду.

"Цей захід дозволить вилучити з ринку за рахунок поставок на експорт до 1 мільйона тонн пшениці та забезпечити російських сільськогосподарських товаровиробників додатковими коштами для проведення весняно-польових робіт".

Росія запровадила мито на зерно з 1 лютого в розмірі 15 відсотків від митної вартості плюс 7,5 євро, але не менше 35 євро за тонну.

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Мито мало діяти до 1 липня, проте наприкінці квітня куратор сільського господарства віце-прем'єр Аркадій Дворкович сказав, що воно може бути скасоване достроково, оскільки необхідності в його збереженні при нинішній кон'юнктурі ринку вже немає. Він дав доручення Мінсільгоспу розробити механізм для оперативного коригування мита на майбутнє.

Міністерство сільського господарства РФ повідомило, що експортне мито скасоване з 15 травня, а з 1 липня застосовуватиметься нова формула розрахунку.

"Базова вартість - 12.000 рублів. Нижче неї умовне мито дорівнюватиме $1. Понад цю вартість розраховуватиметься за новою формулою, яку приймуть. Поки наші пропозиції розглядаються з іншими відомствами", - йдеться в коментарі Мінсільгоспу.