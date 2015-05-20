В Україні з 1 липня запроваджують нові акцизні марки на алкоголь і сигарети

Кабінет міністрів України затвердив нові зразки акцизних марок на алкогольні напої та тютюнові вироби, постановивши запровадити з 1 липня цього року.

Відповідне рішення закріплене постановою уряду №296 від 14 травня, опублікованою в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, нові акцизи запроваджуються на продукцію вітчизняного та зарубіжного виробництва. При цьому Кабмін доручив Державній фіскальної служби до 25 червня забезпечити виробництво акцизних марок нового зразка, а також їх продаж у встановленому порядку.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін уже переносив запровадження нових акцизних марок на алкоголь і тютюнові вироби. Причиною цього були труднощі з виготовленням нових акцизів. Зокрема, асоціація «Укрводка» наприкінці минулого року попереджала про можливу зупинку виробництва алкогольної продукції в Україні через відсутність акцизної марки нового зразка.

У листопаді минулого року Кабмін знизив вартість акцизної марки з 0,27 грн/штука до 0,1926 грн/шт., або на 28,7%. Акцизна марка на тютюн подешевшала з 0,142 грн/шт. до 0,091 грн/шт., або на 35,9%.