Україна вже експортувала понад 30 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії станом на 20 травня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 року – червень 2015 року) експортували 30,8 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, експорт пшениці становив 10,3 млн тонн, кукурудзи – 15,9 млн тонн, ячменю – 4,4 млн тонн, інших зернових – 0,2 млн тонн.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу та фуражну пшеницю третього класу становили 3,5 тис. грн/т і 3,2 тис. грн/т відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3,2 тис. грн/т, на кукурудзу – 3 тис. грн/т.

Як повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в квітні знизила прогноз експорту зернових із України в 2014/2015 маркетинговому році на 1,4% – до 36,76 млн тонн.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України поточного МР може становити 11,6 млн тонн, ячменю – 4,4 млн тонн, кукурудзи – 20 млн тонн.

Читайте такожУрожай зерна в Україні у 2015 році перевищить 55 мільйонів тонн - Мінагропрод

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.

Водночас, за оцінками голови Мінагропроду Олексія Павленка, експорт зерна з України поточного МР становитиме 30-32 млн тонн.