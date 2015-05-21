«Укрспирт» розраховують продати за $300 мільйонів

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) розраховує виручити від продажу державного підприємства «Укрспирт» до 300 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Мінагропроду Олексій Павленко.

«За нашими оцінками, галузь є дуже цікавою і для наших інвесторів, і для закордонних інвесторів... до 300 мільйонів доларів може коштувати цей масив заводів концерну «Укрспирт» - УНІАН)», - сказав Павленко.

При цьому він висловив упевненість, що спиртова галузь буде дуже привабливою для інвесторів, які при придбанні держпідприємства зможуть виробляти не тільки спирт, а й іншу продукцію.

«Це не тільки заводи, це право на виробництво, це ліцензії на виробництво і це не тільки спирт. Це і біоетанол, це окремий напрямок, і технічний спирт, і глютен. Тому галузь може бути дуже цікавою», - відзначив міністр.

Він також повідомив, що в міністерстві вже створено кілька робочих груп, які працюватимуть над питанням конкурсного продажу «Укрспирту». Водночас, голова Мінагропроду не уточнив можливі терміни проведення конкурсу з продажу концерну.

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Довідка УНІАН. ДП «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртозаводів, однак поки що на баланс підприємства передано 41 завод. Підприємство в січні-лютому 2015 року виробило 926 тис. декалітрів спирту на 12 заводах. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію «Укрспирту».