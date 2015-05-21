РФ після десятимісячної заборони дозволила ввезення "молочки" двом українським підприємствам

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії дозволила імпорт молочної продукції українських підприємств «Гадячсир» і «Лозівський молочний завод» після десятимісячного заборони ввезення таких продуктів зі всіх підприємств України, говориться в повідомленні відомства.

«З 20 травня 2015 року скасовуються тимчасові обмеження на право експорту продукції тваринного походження на територію Російської Федерації українських підприємств ТОВ «Гадячсир» і ТОВ «Лозівський молочний завод», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, поставки продукції цих підприємств мають здійснюватися через пункт пропуску Нєхотєєвка Бєлгородської області. При цьому Россільгоспнагляд буде проводити вибіркову експертизу продукції підприємств на наявність компонентів немолочного походження.

Як повідомляв УНІАН, ввезення молокопродуктів українських підприємств на територію Росії було заборонено з липня 2014 року.

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Разом з анексією українського Криму Росією і агресією проросійських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд посилили тиск на українських експортерів. Зокрема, в березні цього року було введено заборону на постачання в Росію мороженої свинини українського виробника «ВМП». На сьогодні діють тимчасові обмеження на постачання до Росії молочної, м'ясної, рослинної продукції багатьох українських підприємств.