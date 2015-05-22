У Росії обіцяють не прирівнювати йогурти до алкогольної продукції

Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку (Росалкогольрегулювання) виведе фруктові наповнювачі з-під дії алкогольного законодавства.

Про це ТАСС повідомив прес-секретар відомства Олександр Куликов.

Служба розробляє проект постанови, який вносить зміни до діючої постанови, яка містить перелік харчової продукції, що не належить до алкоголю, уточнив він.

"Зокрема, будуть введені в цей перелік фруктові наповнювачі, у яких міститься понад 0,5% етилового спирту від обсягу готової продукції", - уточнив він. Відповідні зміни вносяться на прохання Національного союзу виробників молока (Союзмолоко), додав Куликов.

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Раніше Союзмолоко звернулося до відомства з листом, у якому вказувало, що харчові фруктові ароматизатори для молочної промисловості з 1 червня 2015 року можуть бути віднесені до спиртовмісної продукції.

Із цієї дати набуває чинності зниження порогу рівня вмісту етилового спирту в продуктах, які підлягають державному регулюванню виробництва й обігу алкогольної та спиртовмісної продукції, з 1,5% до 0,5%.

Постанову уряду РФ про затвердження переліку харчової продукції із вмістом етилового спирту понад 0,5%, що не належить до алкоголю, N656 прийнято у 2012 році. Вона виключає зі списку алкогольної продукції шоколадні цукерки, квас, кисломолочні продукти, сирокопчену ковбасу.