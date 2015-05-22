Эксперти пояснили аномально високі ціни на овочі

Цього тижня різко подорожчали овочі - херсонські помідори та молода морква майже наздогнали в ціні першу полуницю: морква за 45 гривень, картопля за 20, огірки за 25. Аби зекономити, люди беруть битий та м'ятий товар, адже він дешевший.

Про це повідомляє ТСН.

Навіть продавці таким цінам не раді, бо на їхній товар тепер ходять просто дивитися. В розмовах згадують минулі роки - у середині травня таких аномальних цін ніколи не було, особливо це стосується помідорів.

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"Повинні коштувати гривень 15-25, але ніяк не 45. Ще є рожеві, які по 60, вони мають по 30 бути", - говорить продавчиня. "Ціни впадуть, коли в міста почнуть везти овочі з найближчих регіонів. А поки в Київ картопля їде з Херсона – ціна буде високою".

Фахівці аномальні ціни пояснюють тим, що для більшості овочів ще не настав сезон масового збору врожаю. "Тобто та продукція, яка надходить – це продукція так звана "рання" і вона вирощена переважно у "відкритих теплицях" або по-іншій технології, відповідно вона в принципі є більш дорожчою", - повідомляють експерти.

Також експерти радять не забувати про значне зростання вартості електроенергії та пального. Тому, огірки за 3 гривні, а помідори за 7 цьогоріч навряд чи з'являться на прилавках.

Раніше УНІАН повідомляв, що комерційні виробники овочів в Україні у 2015 році можуть зібрати найменший урожай за останні 5-7 років через скорочення виробничих площ, спричинене зростанням витрат на посівну кампанію і догляд за плантаціями.