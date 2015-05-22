Україна може отримати дозвіл на експорт «молочки» в ЄС до кінця року

Про це у ході веб-конференції повідомив директор департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики та продовольства Микола Кваша.

«Є певна процедура. Але я сподіваюся і впевнений, що ми повинні десь до кінця року отримати верифікацію, пройти перевірку й отримати дозвіл, щоб ми могли ввозити нашу продукцію (молочну – УНІАН) до країн Європейського Союзу», - сказав Кваша.

При цьому він зазначив, що над вирішенням цього питання, окрім фахівців міністерства, також працює Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, а також самі виробники молочної продукції.

Водночас, Кваша підкреслив, що за перші 4 місяці поточного року Україна змогла дещо наростити експорт своєї молокопродукції за кордон, незважаючи на закриття російського ринку. При цьому істотний спад експорту сирів був компенсований іншою продукцією, зокрема – сухим молоком. Водночас, чиновник визнав, що в грошовому виразі експорт української молочної продукції цього року продовжив зниження.

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Як повідомлялося, в квітні цього року офіс ветеринарної медицини та харчових продуктів при Європейській комісії оприлюднив фінальний звіт місії інспекторів, які перевіряли якість молочної продукції українських виробників восени минулого року. Як зазначали в Мінагропроді, цей документ став важливим кроком на шляху отримання права експорту молочних продуктів вітчизняного виробництва на ринок ЄС.