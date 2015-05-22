Мінагропрод просить заблокувати поставки продовольства з окупованих територій

Про це повідомила прес-служба Мінагропроду з посиланням на директора департаменту продовольства міністерства Дмитра Шульмейстера.

«Я вважаю, що до організації такого контролю потрібно заблокувати поставки продовольства з окупованих територій», - цитує Шульмейстера прес-служба Мінагропроду.

За його словами, на сьогодні продукція, вироблена на окупованих територіях, як і її якість, практично не контролюється. Крім того, через неконтрольовані Україною ділянки кордону на територію країни надходять товари з РФ - також без будь-якої гарантії якості. При цьому українці, за словами Шульмейстера, ніяк не захищені від даної продукції.

Водночас, на думку чиновника, блокування поставок з окупованих територій є лише короткостроковим вирішенням даної проблеми. При цьому оптимальним варіантом, який буде відповідати як інтересам держави, так і громадян України на вільних і окупованих територіях, за словами Шульмейстера, має стати забезпечення належного контролю за надходженням продовольства згідно з нормами і правилами українського законодавства.

Довідка УНІАН. Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Криму зі складу України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

З квітня 2014 року на території Луганської та Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Вони захоплюють людей в заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. Також не поодинокі випадки, коли у підприємців відбирають бізнес, автопарк, техніку, фінансові кошти або змушують працювати на бойовиків.

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З 15 квітня 2014 року в регіоні проходить антитерористична операція. Протягом липня та серпня українські силовики звільнили від терористів низку міст у Донецькій і Луганській областях. Однак постійні артилерійські обстріли українських військових з російської території, поставки терористам важкого озброєння з РФ і фактично пряме військове вторгнення «північного сусіда» наприкінці серпня не дозволили українській армії завершити звільнення Донбасу від бойовиків в найкоротші терміни. На сьогодні бойові дії на сході України тривають.