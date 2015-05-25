В окупованому Криму можуть відібрати сільгоспземлі в українців

В окупованому Криму громадяни України, які є власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, зможуть вільно розпоряджатися землею тільки до серпня поточного року.

Як пишуть Новини Криму, про це на прес-конференції в Сімферополі повідомила директор юридичної фірми «Консультаційний центр» Марина Єпішева.

За її словами, в Росії "іноземні громадяни" не можуть володіти землями сільськогосподарського призначення. При цьому в анексованому Криму багато ділянок українських власників, які здають їх в оренду терміном до 49 років, але за російським законодавством такі договори необхідно переоформити, причому українці нібито не можуть бути власниками землі.

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«Зараз для договору оренди необхідне російське свідоцтво про реєстрацію. У перехідний період у нас були проблеми з реєстрацією великих сільгосппідприємств, де договори оренди були українські. Людям потрібно було працювати, і ми йшли назустріч і оформляли договори з кадастрового паспорта з урахуванням подальшої реєстрації. Але зараз усе строго», — заявила юрист.