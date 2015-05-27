Росія не пропустила продукцію Roshen до Узбекистану

Про це УНІАН повідомили в управлінні Россільгоспнагляду по Брянській і Смоленській областях.

«До багатостороннього пункту пропуску «Троєбортне» 22 травня п. р. з України надійшла партія сухого знежиреного молока і солодковершкового масла, виробництва ПАТ «Вінницький молочний завод «Roshen». Продукція загальною вагою 20 тонн доставлялася в Республіку Узбекистан», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що під час проведення контролю спеціалістами Управління Россільгоспнагляду по Брянській і Смоленській областях встановлено, що надане їм ветеринарне свідоцтво не містить повного обсягу необхідних відомостей і заповнене з порушенням встановлених законодавством вимог. Продукцію повернули відправникам.

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Довідка УНІАН. Продукція з українських фабрик Roshen не експортується до Росії з серпня 2013 року в зв'язку з забороною Росспоживнагляду.

Корпорація Roshen, яка належить президентові України Петру Порошенку, - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат «Бершадьмолоко» (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).