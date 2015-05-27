Україна не готова до створення ринку землі – заступник міністра
Лапа впевнений, що рано чи пізно Україна прийде до формування ринку землі, а на даному етапі необхідно доопрацювати правові аспекти ринку оренди землі, який щорічно приносить сільським жителям до 10 млрд грн
Україна на сьогоднішній день не готова до створення ринку землі через недосконале законодавство, а також недовіру і брак правової грамотності сільського населення.
Про це під час прес-конференції «Сільськогосподарські землі України: продавати чи ні?» заявив заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа.
«Необхідно відповісти на питання - чи готова держава інституційно?» - сказав Лапа, зазначивши, що існує цілий ряд проблем та загроз, які необхідно вирішувати, починаючи з питання формування цілісного кадастру і закінчуючи незатребуваними землями, лісосмугами та багатьма іншими об'єктами, правовий статус яких недостатньо чітко прописано у чинному законодавстві.
У якості прикладу Лапа навів ситуацію, коли в межах меліоративного поля, що знаходиться під системою меліорації, купується один земельний пай і власник цього земельного паю каже, що не хоче продовжувати меліоративні роботи, внаслідок чого виникає серйозний ризик повного блокування виробництва сільськогосподарської продукції.
Ще однією великою проблемою є недовірливе, консервативне ставлення суспільства до впроваджуваних реформ, а також недостатня правова грамотність сільського населення.
«Доходить до парадоксу, коли власники земельних паїв, які є приватними землевласниками, виступають проти приватної власності на землю», - сказав Лапа.
Водночас, заступник міністра впевнений, що рано чи пізно Україна прийде до формування ринку землі, а на даному етапі необхідно доопрацювати правові аспекти ринку оренди землі, який щорічно приносить сільським жителям до 10 млрд грн.
Як зазначив присутній на прес-конференції голова підкомітету Верховної Ради з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі Леонід Козаченко, необхідно на законодавчому рівні прописати, хто буде мати право на купівлю землі і в якому обсязі, оскільки на даному етапі існує небезпека скуповування дуже великого масиву українських земель іноземними компаніями, які можуть монополізувати цю сферу після зняття мораторію на продаж землі.
Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року. У той же час, Міністерство аграрної політики та продовольства протягом декількох років пропонувало різні форми обігу земель, засновані переважно на орендних відносинах.
У 2013 році Державне земельне агентство ініціювало процес інвентаризації земель сільгосппризначення, однак він так і не був завершений через відсутність необхідного фінансування.
Наприкінці березня поточного року президент України Петро Порошенко закликав політичні сили і громадськість обговорити питання формування ринку землі в Україні.