Україна не готова до створення ринку землі – заступник міністра

Україна на сьогоднішній день не готова до створення ринку землі через недосконале законодавство, а також недовіру і брак правової грамотності сільського населення.

Про це під час прес-конференції «Сільськогосподарські землі України: продавати чи ні?» заявив заступник міністра аграрної політики і продовольства Володимир Лапа.

«Необхідно відповісти на питання - чи готова держава інституційно?» - сказав Лапа, зазначивши, що існує цілий ряд проблем та загроз, які необхідно вирішувати, починаючи з питання формування цілісного кадастру і закінчуючи незатребуваними землями, лісосмугами та багатьма іншими об'єктами, правовий статус яких недостатньо чітко прописано у чинному законодавстві.

У якості прикладу Лапа навів ситуацію, коли в межах меліоративного поля, що знаходиться під системою меліорації, купується один земельний пай і власник цього земельного паю каже, що не хоче продовжувати меліоративні роботи, внаслідок чого виникає серйозний ризик повного блокування виробництва сільськогосподарської продукції.

Ще однією великою проблемою є недовірливе, консервативне ставлення суспільства до впроваджуваних реформ, а також недостатня правова грамотність сільського населення.

«Доходить до парадоксу, коли власники земельних паїв, які є приватними землевласниками, виступають проти приватної власності на землю», - сказав Лапа.

Водночас, заступник міністра впевнений, що рано чи пізно Україна прийде до формування ринку землі, а на даному етапі необхідно доопрацювати правові аспекти ринку оренди землі, який щорічно приносить сільським жителям до 10 млрд грн.

Як зазначив присутній на прес-конференції голова підкомітету Верховної Ради з питань економічної та фінансової політики в агропромисловому комплексі Леонід Козаченко, необхідно на законодавчому рівні прописати, хто буде мати право на купівлю землі і в якому обсязі, оскільки на даному етапі існує небезпека скуповування дуже великого масиву українських земель іноземними компаніями, які можуть монополізувати цю сферу після зняття мораторію на продаж землі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України», який продовжує мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2016 року. У той же час, Міністерство аграрної політики та продовольства протягом декількох років пропонувало різні форми обігу земель, засновані переважно на орендних відносинах.

У 2013 році Державне земельне агентство ініціювало процес інвентаризації земель сільгосппризначення, однак він так і не був завершений через відсутність необхідного фінансування.

Наприкінці березня поточного року президент України Петро Порошенко закликав політичні сили і громадськість обговорити питання формування ринку землі в Україні.