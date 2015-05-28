Мінагропрод підвищив річний прогноз експорту зерна з України до 33 мільйонів тонн

Україна за підсумками цього маркетингового року (МР, липень 2014 року – червень 2015 року), згідно з оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства, може експортувати до 33 млн тонн зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Мінагропроду Олексій Павленко.

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«У рамках маркетингового року можемо вийти навіть на 33 млн тонн (експорту зернових – УНІАН)», - сказав він.

За словами Павленка, на сьогоднішній день із початку маркетингового року Україна експортувала майже 32 млн тонн зерна.

Раніше Мінагропрод повідомляв, що українські аграрії станом на 22 травня з початку цього МР експортували 31,1 млн тонн зернових. Зокрема, експорт пшениці на зазначену дату становив 10,4 млн тонн, кукурудзи – 16,1 млн тонн, ячменю – 4,4 млн тонн, інших зернових – 0,2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Павленко прогнозував, що експорт зерна з України цього МР становитиме 30-32 млн тонн.

Водночас міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в квітні знизила прогноз експорту зернових з України в 2014/2015 маркетинговому році на 1,4% – до 36,76 млн тонн.

Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України цього МР може становити 11,6 млн тонн, ячменю – 4,4 млн тонн, кукурудзи – 20 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.