Міністр розповів про втрати аграріїв на окупованих територіях

Міністерство аграрної політики і продовольства заявляє про значні втрати аграріїв на окупованих територіях Криму і сходу України через недосів сільгоспкультур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив голова Мінагропроду Олексій Павленко.

«Цього року агросектор на окупованих територіях майже повністю втрачений. Аграрії зазнали дуже серйозних втрат», - сказав він.

При цьому Павленко підкреслив, що істотного негативного впливу на валовий збір урожаю в Україні це не матиме через незначні посівні площі на окупованих територіях у порівнянні з площами по всій країні.

За оцінками міністерства, на не підконтрольних владі територіях Донбасу знаходяться 683 тис. гектарів посівних площ, що становить 2,6% від всіх посівних площ України. Також міністр повідомив, що на окупованих територіях Донбасу не було засіяно близько половини площ.

За його словами, посівна площа в Криму в останні роки становила 750 тис. гектарів, з яких 135 тис., або 18%, зрошувалися. У поточному році через неправильне управління системами поливу зрошувані площі скоротилися в 10 разів, у зв'язку з чим в Криму не вдалося посіяти традиційну для півострова культуру – рис на площі 13,5 тис. га.

При цьому в Криму міністерство прогнозує зменшення виробництва зерна на 350-400 тис. тонн.

Разом з тим Павленко розповів, що досить складна ситуація з посівною кампанією спостерігалася і на підконтрольній владі території Донбасу. Зокрема, через те, що велика кількість сільськогосподарських угідь потребує розмінуванні та ліквідації наслідків бойових дій.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 22 травня Україна засіяла яровими зерновими і зернобобовими культурами, включаючи кукурудзу, 6,6 млн га, або 94% прогнозованих площ.

За попередніми даними Мінагропроду, вся посівна площа сільськогосподарських культур у всіх категоріях господарств під урожай 2015 року прогнозується в межах 26,5 млн га, що практично відповідає рівню минулого року. При цьому зерновий клин становитиме 14,9 млн га, з яких озимих зернових – 7,9 млн га, а ярих зернових і зернобобових - 7 млн га.

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Довідка УНІАН. За даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованої Росією Криму) в 2014 році зібрала рекордний для країни урожай зернових і зернобобових в обсязі 63,8 млн тонн, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році.