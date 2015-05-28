Мінагропрод очікує врожай зерна на рівні 55-62 мільйони тонн

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує валовий збір урожаю зернових культур у країні в 2015 році в діапазоні 55-62 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Мінагропроду Олексій Павленко.

«Це дуже невдячна зараз справа – робити прогнози, тому що тільки відсіялися, тільки початок. Але цифри варіюються попередньо від 55-56 мільйонів до 60-62 мільйонів тонн, це зернові», - сказав Павленко.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день посівну кампанію в Україні практично завершено. Зокрема, в 14 областях країни аграрії засіяли 99-100% площ, ще в 10 областях – понад 96%.

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За словами міністра, посівна площа сільгоспкультур під урожай 2015 року залишилася на минулорічному рівні - 26,5 млн га. В тому числі площа зернового клину становитиме 14,8 млн га (на рівні минулого року), з яких озимі зернові – 7,9 млн га, ярові зернові та зернобобові – 6,9 млн га.

При цьому на сьогоднішній день, за словами Павленка, посів ярових культур проведено на площі 6,8 млн га, в тому числі кукурудзи – на 4,2 млн га (97% планованих площ).

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Довідка УНІАН. За даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) в 2014 році зібрала рекордний для країни врожай зернових і зернобобових обсягом 63,8 млн тонн, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році.