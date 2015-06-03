В Україні завершилася посівна кампанія

Весняна посівна кампанія в Україні повністю завершена, посівні площі залишилися приблизно на рівні минулого року - 26,5 млн га, повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко під час виставки «АГРО-2015».

«Ми офіційно оголосили, що посівну завершено повністю на даний момент, і ми маємо площі, порівняльні з минулим роком», - сказав Павленко.

При цьому він зазначив, що його прогнози на урожай «оптимістичні», відмовившись озвучити абсолютні цифри.

«Ми чекаємо на непоганий врожай, який можна буде також порівняти з минулим періодом», - додав Павленко.

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Міністр також повідомив, що загальна сума коштів, витрачених на весняну посівну поточного року, перевищила минулорічний показник на 14 млрд грн.

«Загальна кількість інвестицій в обігові кошти і техніку, які були інвестовані у сезон 2015 року, становила 66 млрд грн. Це значно більше, майже на 14 млрд грн, ніж було проінвестовано в минулому році», - уточнив Павленко.

При цьому він зазначив, що Мінагропрод працює над залученням інвестицій в аграрний сектор. Зокрема, за його словами, міністерство має намір завтра (4 червня) підписати меморандум з Європейським інвестиційним банком про кредитування аграрного сектора країни. Однак при цьому Павленко не уточнив обсяг можливого кредиту та інші його умови.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, Україна (без урахування тимчасово окупованого Росією Криму) у 2014 році зібрала 63,8 млн тонн зернових і зернобобових, що на 2,4% більше, ніж у 2013 році, і є рекордом для країни за 23 роки незалежності. Обсяг експорту зернових у 2014/2015 маркетинговому році вже перевищив 26 млн тонн.