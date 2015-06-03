Росія дозволила ввезення свинини компанії Колеснікова

Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) зняла діючі з жовтня 2012 року обмеження на ввезення до РФ свинини української компанії «АПК-Інвест», повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення пов'язане з наданням Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України (Держветфітослужба) гарантій усунення порушень, виявлених Россільгоспнаглядом у ході інспекції 2012 року.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році за результатами інспекції українських підприємств із виробництва продукції тваринницького походження Россільгоспнагляд запровадив обмеження на постачання продукції «АПК-Інвест» та ще семи українських компаній. При цьому причини запровадження обмежень у відомстві не уточнюють.

Довідка УНІАН. «АПК-Інвест» є найбільшим виробником свинини в Україні. Компанія володіє виробничими потужностями в Красноармійському та Костянтинівському районах Донецької області. Компанія представлена продукцією ТМ «М'ясна весна», «Колбаспищепром», «М’ясно» і «Ставрос».

Із початку бойових дій на сході України компанія неодноразово повідомляла про перебої в роботі. Зокрема, на початку липня 2014 року бойовики захопили розподільчий центр «АПК-Інвест» у Макіївці, тим самим дестабілізувавши роботу всього холдингу.

Основним бенефіціаром компанії є екс-регіонал, колишній віце-прем'єр в уряді Азарова, а нині народний депутат від "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.