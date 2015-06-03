Кабмін затвердив порядок використання 300 мільйонів гривень на компенсацію кредитів аграріям

Відповідний порядок затверджено постановою уряду №300 від 29 квітня, текст якої оприлюднено в газеті «Урядовий кур'єр».

Згідно з документом, компенсація ставок за кредитами для суб'єктів господарювання в АПК надаватиметься у розмірі 50% облікової ставки Нацбанку, що діє на момент нарахування відсотків. Також передбачається, що компенсація надаватиметься на конкурсній основі за умови, що сума відсотків за користування кредитом не перевищуватиме 30% річних.

При цьому компенсації підлягатимуть відсоткові ставки за кредитами, отриманими на закупівлю насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, кормів, ветпрепаратів, сільгосптехніки та обладнання, а також на будівництву тваринницьких ферм, закупівлю худоби, птиці тощо.

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Водночас компенсації ставок не надаватимуться позичальникам, стосовно яких порушено справи про банкрутство, а також компаніям, що мають шестимісячну або більш довгу прострочену заборгованість перед держбюджетом, Пенсійним фондом або фондами державного соціального страхування.

Для отримання компенсації відсоткових ставок позичальникам необхідно буде подати документи та відповідну заявку до конкурсних комісій облдержадміністрацій за місцем реєстрації підприємства. При цьому при розгляді заявки на компенсацію відсоткових ставок конкурсні комісії у першу чергу повинні будуть віддавати перевагу підприємствам, виручка яких за останній рік не перевищувала 10 млн грн, а в другу чергу - підприємствам, що займаються вирощуванням корів і іншої великої рогатої худоби.

Читайте такожВ Україні завершилася посівна кампаніяКабмін також затвердив головним розпорядником зазначених коштів Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод), а розпорядниками на місцях - департаменти агропромислового розвитку облдержадміністрацій. При цьому Мінагропрод розподілятиме кошти між відповідними департаментами пропорційно середньорічному обсягу виробництва за попередні 3 роки. Водночас, за підсумками дев'яти місяців поточного року міністерство у разі потреби зможе здійснювати перерозподіл коштів між департаментами.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 березня прийняла зміни до закону про державний бюджет на 2015 рік, виділивши, зокрема, додатково 550 млн грн на підтримку українського агропромислового комплексу. Передбачається, що 300 млн грн з цієї суми будуть спрямовані на заходи щодо здешевлення кредитів в аграрному секторі, ще 250 млн грн - на відшкодування аграріям вартості будівництва тваринницьких ферм і закупівлі худоби.