Росія заборонила ввезення рибних консервів з Латвії та Естонії

Россільгоспнагляд з 4 червня вводить заборону на постачання в Росію рибної продукції з Латвії та Естонії, йдеться в повідомленні служби, передає Прайм.

Згідно з повідомленням, «заборона пов'язана з системними порушеннями, виявленими Россільгоспнаглядом під час інспекції, а також наявністю в продукції заборонених і шкідливих речовин».

Російське відомство в кінці квітня провело технічні консультації з ветеринарними службами Латвії та Естонії для обговорення попередніх підсумків інспекції рибопереробних підприємств цих країн.

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Россільгоспнагляд з 18 травня інспектував підприємства Латвії та Естонії з виробництва продукції тваринного походження.

Зазначалося, що перевірки проводяться у зв'язку із зростанням кількості виявів Россільгоспнаглядом і компетентними в галузі ветеринарного нагляду відомствами третіх країн Європи, США та інших, небезпечної для життя і здоров'я людини продукції, виробленої рибопереробними підприємствами Латвії та Естонії".