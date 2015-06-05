Росія знову урізає санкційний список: дозволить ввезення форелі, устриць і мідій

Мінсільгосп РФ розробив проект постанови уряду про виведення молоді райдужної форелі, устриць і мідій з санкційного списку, пише "Комерсант" з посиланням на джерело в міністерстві.

Документ направлений на узгодження в профільні відомства, в уряд він надійде в другій половині червня.

Як повідомив представник Мінсільгоспу, розробка проекту постанови стала відповіддю на прохання рибних господарств південних і північно-західних регіонів. Виключити молодь устриць з санкційного списку раніше вже пропонував глава Росрибальства Ілля Шестаков. Він пояснював це необхідністю стимулювати зростання внутрішнього виробництва устриць, так як чорноморські господарства повністю залежать від імпортного посадкового матеріалу.

Читайте такожМайже половина росіян в цьому році стала купувати на 24% менше продуктівПершими з-під дії відповідних продовольчих санкцій уряд РФ вивів мальків лосося і форелі, насіннєву картоплю і вітаміни. Крім них з санкційного списку виключили цибулю-сіянку, цукрову гібридну кукурудзу і горох для сіву, а також безлактозное молоко.

Виробники устриць закуповують посадковий матеріал, зокрема, у французьких та англійських розплідниках, каже власник в окупованому Криму устричної ферми ТОВ "Яхонт" Сергій Кулик, який звертався до Росрибальства з проханням вивести спат (посадковий матеріал) устриць з-під санкцій ще кілька місяців тому. Підприємець пояснює, що адаптувати до чорноморських вод азіатських устриць дуже складно через відсутність відпрацьованої технології, крім того, логістика не дозволяє довезти посадковий матеріал з Азії без втрат. За оцінкою Кулика, загальна потреба чорноморських устричних ферм в спато становить 3-4 млн штук. Потреба в мідіях нижче через те, що частина посадкового матеріалу збирають у Чорному морі. Решта завозиться з Нової Зеландії, Іспанії, Італії та Португалії. У минулому році в чорноморському басейні виробили близько 150-200 тонн мідій.

Менеджер великого виробника російської форелі говорить, що його компанія бере смолт в Білорусії. Однак, знає він, більшість північно-західних рибогосподарських підприємств закуповували посадковий матеріал у Фінляндії. До введення санкцій обсяг закупівель мальків форелі в Скандинавії досягав 3 млн штук.

Уряд раніше вже неодноразово коректував санкційний список в бік скорочення: крім мальків з нього були виключені також бади, харчові добавки, безлактозні молочні продукти, картопля насіннєва, цибуля-сіянка, кукурудза цукрова гібридна для сіву, горох для сіву.