"Миронівський хлібопродукт" вирішив піти з Росії

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) обміняв свою російську дочірню компанію «ВоронежАгро», що включає 40 тис. га землі і зерносховища на 150 тис. тонн, на активи холдингу «Агрокультура» на Західній Україні, які включають 60 тис. га землі і зерносховища потужністю 90 тис. тонн.

Як повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі, відповідну угоду було закрито 8 червня.

«Угода – чистий своп без грошових коригувань і на основі рівного обігового капіталу», - йдеться в повідомленні компанії.

У МХП також уточнили, що придбані активи розташовані у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. При цьому в компанії нагадали, що відповідно до своєї бізнес-стратегії МХП планує збільшувати земельний банк у найближчому майбутньому до 500 тис. га в Україні.

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Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» – найбільший виробник м'яса птиці в Україні. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії на початок 2015 року становив близько 360 тис. гектарів.

МХП у 2014 році виробив 546,5 тис. тонн курятини, що на 16% більше, ніж роком раніше. Обсяги продажів курятини компанії третім особам у минулому році зросли на 18% - до 525,5 тис. тонн. МХП у 2014 році отримав 412 млн дол. чистого збитку, порівняно з 162 млн дол. чистого прибутку в 2013 році. При цьому виручка холдингу минулого року знизилася на 8% - до 1,379 млрд дол.