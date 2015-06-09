Депутати шукатимуть зловживання на підконтрольних Мінагропроду підприємствах

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин ініціював створення в парламенті тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів зловживань на держпідприємствах, підконтрольних Міністерству аграрної політики та продовольства (Мінагропрод).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань агрополітики та земельних відносин Олександр Бакуменко.

«Ми прийняли рішення на комітетських слуханнях створити тимчасову слідчу комісію з депутатів Верховної Ради. Зараз направили листи на всіх керівників фракцій, для того аби відповідно до закону про регламент сформувати цю тимчасову слідчу комісію, яка б швидко, оперативно і конкретно включилася до розслідування цих кримінальних справ», - сказав Бакуменко.

Він нагадав, що зараз порушено близько 160 кримінальних справ, в рамках яких розслідуються зловживання в держпідприємствах Мінагропроду, в 2014-2015 роках на загальну суму 9 млрд грн. При цьому, за словами Бакуменка, основна сума цих зловживань стосується діяльності трьох найбільших державних компаній – Аграрного фонду, «Укрспирту» і Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).

Бакуменко також повідомив, що метою створення слідчої комісії буде контроль розслідувань фактів розкрадання на державних підприємствах та доведення цих розслідувань до логічного завершення.

Як повідомлялося, міністр АПК Олексій Павленко ще в березні поточного року заявив, що Мінагропрод виявив зловживань в системі міністерства на загальну суму 9 млрд грн.