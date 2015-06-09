Мінагропрод звільнив керівництво держкомпанії "Хліб України"

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) звільнив голову правління державної акціонерної компанії «Хліб України» Сергія Донкова та його першого заступника Федора Висоцького, поклавши виконання обов'язків голови правління компанії на новопризначеного першого заступника голови Ігоря Кобелю.

Як повідомила прес-служба міністерства, відповідні накази Мінагропроду було підписано на початку червня. При цьому заступником Кобелі призначено Петра Панчука.

Водночас, у прес-службі Мінагропроду з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства Володимира Лапу уточнили, що найближчим часом буде оголошено конкурсний відбір на посаду голови правління держкомпанії. При цьому, за словами Лапи, завдання тимчасового керівництва – якнайшвидше відновити комунікацію між компанією та міністерством, оскільки зараз «Хліб України» фактично випала зі сфери координації відомства.

У прес-службі Мінагропроду також уточнили, що раніше Кобеля обіймав посаду в. о. директора держпідприємства «Спецагро», а Панчук у минулому очолював Глибоцьку РДА Чернівецької області та двічі обирався депутатом місцевої районної ради.

Як повідомляв УНІАН, Сергія Донкова було призначено на посаду голови правління «Хліб України» в березні 2013 року. До цього він обіймав посаду директора держпідприємства Міністерства економіки України «Державний центр із питань відновлення платоспроможності та банкрутства».

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Довідка УНІАН. Державне підприємство «Хліб України» утворено в 1996 році рішенням уряду з метою забезпечення інтересів держави в процесі приватизації галузі виробництва хлібопродуктів.

На базі «Хліба України», зважаючи на його постійну збитковість, у 2010 році уряд створив Державну продовольчо-зернову корпорацію (ДПЗКУ), яка практично взяла на себе функції «Хліба України». У вересні 2013 року Кабінет міністрів України передав Державній продовольчо-зерновій корпорації від «Хліба України» 16 підприємств.