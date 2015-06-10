Росія заборонила транзит американської птиці

Росія з 10 червня припиняє транзит через свою територію живої птиці, продукції птахівництва та інкубаційного яйця зі США.

Призупинення транзиту пов'язане з поширенням пташиного грипу на території США, пояснив Россільгоспнагляд, передає Прайм.

За даними Міжнародного епізоотичного бюро, на території 17 штатів США зареєстровано понад 157 вогнищ зараження пташиним грипом. При цьому кількість знищеної та полеглої птиці, за даними департаменту сільського господарства США, досягла 33,3 мільйона голів і продовжує збільшуватися.

Раніше, з 5 грудня 2014 року, Россільгоспнагляд прийняв рішення обмежити постачання на територію Росії м'яса і субпродуктів птиці зі США, а також готової продукції з м'яса птиці. З 26 травня 2015 року відомство обмежило поставки в РФ живої птиці та яєць (за винятком СПФ-яєць) зі США. Введення цих обмежень також пояснювалося поширенням пташиного грипу в США.

Росія на початку серпня 2014 року обмежила на рік імпорт сільськогосподарських та продовольчих товарів з країн, які ввели проти неї санкції: США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. Під заборону потрапили яловичина, свинина, птиця, фрукти, овочі (у тому числі продовольча картопля), сири і молочна продукція, горіхи і ряд інших продуктів.

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У той же час Россільгоспнагляд неодноразово вказував, що під час транзиту через Росію, зокрема, в Казахстан, частина м'яса птиці, імпорт якого РФ припинила, "розчиняється" на її території. Таким чином, транзит стає способом обійти ембарго.