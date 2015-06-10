Україна вже експортувала майже 33 мільйони тонн зерна

Українські аграрії станом на 10 червня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2014 року – червень 2015 року) експортували 32,72 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, експорт пшениці становив 10,54 млн тонн, кукурудзи – 17,47 млн тонн, ячменю – 4,46 млн тонн, інших зернових – 0,25 млн тонн.

При цьому, за даними Мінагропроду, ціни на продовольчу і фуражну пшеницю третього класу становили 3,3 тис. грн/т і 3 тис. грн/т відповідно. Середні ціни на ячмінь становили 3 тис. грн/т, на кукурудзу – також 3 тис. грн/т.

Як повідомляв УНІАН, міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі у квітні знизила прогноз експорту зернових з України в 2014/2015 маркетинговому році на 1,4% – до 36,76 млн тонн.

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Згідно з підготовленим групою балансом, експорт пшениці з України нинішнього МР може становити 11,6 млн тонн, ячменю – 4,4 млн тонн, кукурудзи – 20 млн тонн.

Зазначені обсяги експорту Мінекономрозвитку розрахувало, виходячи з оцінки врожаю зернових у 2014 році на рівні 63,8 млн тонн.

Разом з тим, за оцінками глави Мінагропроду Олексія Павленка, експорт зерна з України цього МР може досягти 33 млн тонн.