Міністр аграрної політики розповів, про що його допитували в МВС

«Досить велика частина поставлених мене питань не належать до моєї компетенції як міністра, а деякі з них не належить і до компетенції ГСУ МВС», - написав він.

При цьому міністр висловив здивування, оскільки, за його словами, жодного питання з приводу зловживань керівництва Державної продовольчо-зернової корпорації своїм становищем у 2013-2014 роках не було, хоча раніше Міністерство аграрної політики і продовольства направляло у МВС матеріали щодо цієї справи.

«Так, зокрема, я мав інформацію про зловживання в ДПЗКУ і виведені через офшорні компанії 132 мільйони доларів у 2013-2014 роках, тобто як до революції, так і після неї. При цьому слідчі не хотіли цю тему навіть порушувати», - написав Павленко.

За його словами, матеріали про ці дії керівництва корпорації були додані до протоколу допиту тільки після того, як міністр наполіг на цьому.

Міністр відзначив, що слідчі вимагали нерозголошення змісту їхньої розмови на допиті через таємницю слідства. При цьому Павленко звернув увагу на присутність політичного чинника у справі. За його словами, напередодні допиту члени окремих партій публічно і в приватних бесідах з міністром оголошували деякі теми допиту.

«Виглядає так, що політика все ж таки є. І не дивно, особливо на тлі антикорупційної й громадської активності об'єднання «Самопоміч», представником якого я є в уряді... Цілком розумію, що люди, які вкрали у держави 9 мільярдів (грн – УНІАН), можуть дозволити собі будь-які варіації оборони і нападів», - йдеться у повідомленні міністра.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство аграрної політики і продовольства повідомляло, що керівництво шести державних агропідприємств, зокрема ДПЗКУ і Аграрного фонду, у 2014 році завдало шкоди країні в розмірі 9 млрд грн.

Павленко був призначений Верховною Радою на посаду міністра аграрної політики та продовольства 2 грудня 2014 року за квотою фракції «Самопоміч». З 2013 року і до призначення на посаду міністра був членом наглядової ради компанії «Європейські молочні технології», консультантом холдингу «Агропрогрес» та інвестиційної компанії Capital Forum з питань інвестицій в агропромисловому комплексі. Раніше до цього обіймав посаду виконавчого директора групи компаній "Фокстрот".