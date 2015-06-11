Мінсільгосп США підвищив прогноз врожаю та експорту пшениці з України

У той же час, згідно з повідомленням на сайті відомства, оцінка врожаю фуражного зерна в Україні незначно знижена порівняно з травнем – на 0,2 млн тонн, до 33,125 млн тонн. При цьому прогноз експорту фуражу збережений на колишньому рівні в 18,18 млн тонн.

Зокрема, урожай кукурудзи в Україні за прогнозами USDA становитиме 26 млн тонн, а експорт цієї культури – 16 млн тонн.

Мінсільгосп США також нагадує, що в цьому 2014/2015 маркетинговому році Україна експортує 11,5 млн тонн пшениці за врожаю 24,75 млн тонн, а також 20,885 млн тонн фуражного зерна за врожаю 39,345 млн тонн (у тому числі кукурудзи – 18 млн тонн за врожаю 28,45 млн тонн).

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, урожай зернових та зернобобових культур в Україні в 2014 році становив рекордні 63,8 млн тонн, у тому числі пшениці - 24,1 млн тонн, ячменю – 9,04 млн тонн, кукурудзи - 28,45 млн тонн.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує експорт зерна за підсумками поточного МР в межах 33 млн тонн. За даними міністерства, до 10 червня Україна вже експортувала понад 32,7 млн тонн зернових.