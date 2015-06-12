На Київщині через пожежу на нафтобазі посилять контроль якості сільгосппродукції

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба посилить контроль якості сільськогосподарських товарів тваринного і рослинного походження в Києві та області, щоб не допустити в обіг небезпечної продукції у зв'язку з пожежею на нафтобазі «БРСМ-Нафта», повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«З метою не допустити небезпечну продукцію в обіг і захистити населення головним державним інспекторам ветеринарної медицини області доручено посилити спостереження за обігом тваринної і рослинної продукції», - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, відомство планує, зокрема, ввести стовідсоткове обстеження рослинної продукції на вміст нітратів на продовольчих ринках. Також Державний науково-дослідний інститут з лабораторної експертизи буде зобов'язаний перевіряти рибу на наявність токсичних елементів та бензопірену. Жива риба не буде допускатися до реалізації, якщо її pH нижче показника 5,5.

Відомство запевняє, що ситуація знаходиться під контролем, але закликає киян під час вибору харчових продуктів звертати особливу увагу на можливі візуальні пошкодження і наявність сажі на поверхні продукції.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області розпочався ввечері 8 червня.

10 червня представники міської влади і санітарно-епідеміологічна служба повідомили про перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі в столиці місцями в 2-6 разів. Разом з тим, на наступний день Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила, що станом на 13:00 у столиці та Київській області не виявлено перевищення норм забруднення повітря шкідливими речовинами в результаті пожежі на нафтобазі у Васильківському районі. Глава ДСНС Микола Чечоткін закликав припинити спекуляції щодо заподіяння пожежею "непоправної екологічної шкоди природному середовищу і здоров'ю населення".