Росія частково скасувала ембарго на ввезення фруктів із Молдови

Россільгоспнагляд з 12 червня дозволив ряду підприємств Молдови в тестовому режимі відновити постачання фруктів до Росії.

Про це йдеться в листі Россільгоспнагляду, розміщеному на сайті Національного агентства з безпеки харчових продуктів Молдови, передає ТАСС.

"Дозволити в якості експерименту ввезення в Російську Федерацію з 12 червня поточного року яблук, груш і айви свіжої, а також абрикосів, вишні та черешні, персиків, нектарин, сливи й терену свіжого з таких підприємств: SLR "Grimafruct", ТОВ "Агроденидан", підприємств АТО Гагаузія ТОВ "Майдан-Груп", ТОВ "Уніт-Олімп", ТОВ "Алтин Алма", ТОВ "Бакаян Ком", ТОВ "Огузагропром", колгосп "Перемога", а також з Григоріопольського, Дубосарського, Кам'янського, Рибницького і Слободзейського районів Республіки Молдова", - йдеться у листі російського відомства.

Читайте такожРосія знову урізає санкційний список: дозволить ввезення форелі, устриць і мідій

Россільгоспнагляд ввів заборону на імпорт фруктів з Молдови з 21 липня 2014 року через велику кількість порушень під час поставок цієї продукції.