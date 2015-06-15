Торгові мережі продовжують порушувати антимонопольне законодавство - АМКУ

Про це заявила начальник управління досліджень і розслідувань АМКУ Олена Шевчук на круглому столі в Києві.

«Період розслідування, яке ми проводимо, - три роки, і фактично ми вважаємо, що порушення тривають», - сказала вона.

Також Шевчук наголосила, що, згідно з позицією Антимонопольного комітету, припинення зловживань передбачає затвердження кодексу ділової етики на ринку ритейлу, відсутність прогресу в переговорах щодо якого і призвело до накладення штрафу.

«Ми (АМКУ - УНІАН) в жодному разі не хочемо, щоб якась мережа збанкрутувала або магазин закрився. Наше завдання - захист конкуренції, і штраф є інструментом запобігання», - сказала чиновниця.

За словами Шевчук, торгові мережі до кінця липня повинні або сплатити відповідний штраф, або оскаржити рішення АМКУ в судовому порядку.

«Звернення до суду - законне право, ніхто не може його оскаржити. Це основа демократії. Ми готові захищати свою позицію в суді», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України на початку травня оштрафував 18 торговельних мереж країни на загальну суму 203,6 млрд грн в рамках справи про порушення законодавства про захист конкуренції, розпочатої в 2012 році.

Згідно з рішенням Антимонопольного комітету від 29 квітня цього року, компанія «Аснільсен Юкрейн» і торгові мережі зобов'язані припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції протягом двох місяців з дня отримання рішення шляхом приведення своєї діяльності з одержання та поширення інформації до вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Крім того, АМКУ зобов'язав мережі привести у відповідність із законодавством договірні відносини з постачальниками і виробниками товарів, а також підходи до ціноутворення.

У 2012 році АМКУ звинуватив найбільших ритейлерів України, які працюють під брендами «Сільпо», «Фора», «Фуршет», «Велика Кишеня», «ЕКО маркет», «Караван», «Білла», «Новус», «Спар», «Бімаркет», «МЕТРО» та інші, а також дослідну компанію «Аснільсен Юкрейн» у картельній змові і необгрунтованому завищенні цін на продукти харчування. За вчинення подібних дій законодавством передбачено максимальні штрафні санкції в розмірі до 10% доходу компаній-відповідачів, що в абсолютних цифрах становить близько 20 млрд грн. Разом з тим, у листопаді 2014 року в. о. голови АМКУ Микола Бараш заявив, що комітет відмовився від наміру накласти штраф на ритейлерів у розмірі 20 млрд грн, оскільки це може негативно позначитися на діяльності обвинувачених компаній.