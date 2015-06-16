Аграрний фонд хоче залучити з-за кордону 5 мільярдів гривень для закупівлі зерна

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Мінагропроду Олексій Павленко на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми отримали пропозицію від Аграрного фонду опрацювати спільно з Міністерством фінансів випуск бондів», - сказав Павленко.

«Зараз керівництво почало консультації з Міністерством фінансів щодо можливості залучення зовнішнього фінансування до 5 млрд грн – це те, що хоче Аграрний фонд запропонувати до кінця року нашим аграріям», - додав міністр.

При цьому він не зміг озвучити можливі терміни завершення консультацій з Мінфіном і безпосередньо термін випуску євробондів.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Мінагропроду Павленко повідомив про проведення Аграрним фондом консультацій з Міністерством фінансів про можливості залучення 2,2 млрд грн для фінансування форвардної кампанії 2015 року.

За програмою весняних форвардних закупівель 2015 року Аграрний фонд планував укласти контракти на придбання 190-200 тис. тонн зернових, а в цілому, з урахуванням осіннього форварда, фонд має намір закупити близько 1 млн тонн зернових.

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Довідка УНІАН. Аграрний фонд заснований у 2005 році. У 2013 році на його базі створено ЗАТ «Аграрний фонд». До його функціональних обов'язків передано форвардні закупівлі, а також функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі.