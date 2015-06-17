Елеватори в окупованому Криму пустують через відсутність грошей

Про це на засіданні комітету Державної ради Криму з питань аграрної політики, екології та природних ресурсів заявив генеральний директор ГУП «Кримський елеватор» Валерій Коваленко, передають «Новости Крыма».

За його словами, на оформлення дозвільних документів необхідно 17 млн руб. При цьому на націоналізованих елеваторах в даний час працюють тільки адміністративні ланки та охоронні служби.

«Незважаючи на це, елеватори зараз готові для прийняття зерна. Теж без державного фінансування і якоїсь допомозі ззовні. Для того, щоб ми зараз тільки запустили елеватори і отримали дозвільні документи на всі три елеватори, потрібно 17 мільйонів рублів», - зазначив Коваленко.

Він також додав, що в республіканському бюджеті спочатку передбачали закласти 210 млн руб. на фінансування ГУП «Кримський елеватор», однак коштів підприємству так і не виділили.

«Ми неодноразово зверталися в мінсільгосп щодо можливості додаткового фінансування нашого підприємства. Робили численні розрахунки. Сума, яка була передбачена в бюджеті Криму – 210 мільйонів рублів. Цієї суми в бюджеті немає. На сьогоднішній день на ГУП «Кримський елеватор» у бюджеті передбачено нуль рублів», – наголосив Коваленко.

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За його інформацією, підприємство заздалегідь уклало договори на прибирання зернових з 13 тис. га. «Ми фіксували ціну надання своєї послуги 1 600 рублів за гектар. Укладені попередні договори на 13 тисяч гектарів – це близько 45 комбайнів. Є ще комбайни, які можна було б за цей короткий період відновити (близько 10 штук), але немає механізаторів», – зазначив Коваленко.

Сьогодні стало відомо, що націоналізовані минулого року українські комбайни, закріплені за державним унітарним підприємством Республіки Крим «Кримський елеватор», розікрали.

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Як повідомляв УНІАН, Росія навесні минулого року, окупувавши український Крим, влаштувала на півострові незаконний псевдореферендум і під приводом оголошених "результатів" заявила про анексію цієї частини України, створивши там свою окупаційну адміністрацію «Республіку Крим» і аналогічний орган у Севастополі.