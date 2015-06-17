Посівна кампанія в Україні завершена на 100% - голова Мінагропроду

Посівна кампанія в Україні завершена на 100% і обсяг засіяних площ відповідає попереднім планам, сказав під час засідання уряду міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

«Ми посіяли 100% від прогнозу. І за всіма основними культурами є виконання прогнозу. Зернові посіяні на площі 14,8 млн га», - сказав міністр.

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При цьому він підкреслив, що Україна залишається ключовим гравцем на продовольчому ринку. «Ми сьогодні годуємо 140 млн осіб на планеті. І при цьому Україна - єдина країна, яка може наростити потенціал в аграрній галузі», - підкреслив міністр.

За даними Мінагропроду, весняна посівна кампанія в Україні пройшла на площі 26,5 млн га, що відповідає рівню минулого року.