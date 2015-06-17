Україна побила власний рекорд з експорту зернових

Україна експортувала у 2014-2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015) 33,4 млн тонн зернових, що є рекордним показником за останні роки, сказав під час засідання уряду міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко.

«Ми у поточному маркетинговому році досягли рекордних показників експорту. На сьогодні експортовано 33,4 млн тонн зернових. Це, порівняно навіть з минулим рекордним з експорту роком - 32,3 млн тонн, вже серйозне перевиконання», - сказав міністр.

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При цьому він підкреслив, що обсяг перехідних залишків на 3,5 млн тонн перевищує показники минулого року. «У нас достатньо хліба і достатньо зернових, щоб утримувати продовольчу безпеку навіть в умовах кризових явищ», - зазначив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, урожай зернових і зернобобових культур в Україні у 2014 році становив рекордні 63,8 млн тонн, у тому числі пшениці - 24,1 млн тонн, ячменю – 9,04 млн тонн, кукурудзи - 28,45 млн тонн. При цьому раніше Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозувало експорт зерна за підсумками поточного МР у межах 33 млн тонн.

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Міністерство сільського господарства США (USDA) у червні підвищило прогноз виробництва пшениці в Україні та її експорту в наступному маркетинговому році (МР: липень 2015 - червень 2016) на 1 млн тонн порівняно з травневим прогнозом - до 23 млн тонн і 11,5 млн тонн відповідно.

Водночас, згідно з повідомленням на сайті відомства, оцінка врожаю фуражного зерна в Україні незначно знижена порівняно з травнем - на 0,2 млн тонн, до 33,125 млн тонн. При цьому прогноз експорту фуражу збережено на колишньому рівні в 18,18 млн тонн.

Зокрема, урожай кукурудзи в Україні за прогнозами USDA становитиме 26 млн тонн, а експорт цієї культури - 16 млн тонн.

Мінсільгосп США також нагадує, що у 2014/2015 маркетинговому році, що завершується, Україна експортує 11,5 млн тонн пшениці за врожаю 24,75 млн тонн, а також 20,885 млн тонн фуражного зерна за врожаю 39,345 млн тонн (у тому числі кукурудзи - 18 млн тонн за врожаю 28,45 млн тонн).