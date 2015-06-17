В "Укрспирті" відбувається обшук

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Зазначається, що обшук проводиться згідно з ухвалою суду від 2 червня 2015 року про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою м. Київ, вул. Бориса Грінченка.

«Суд постановив, що метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення шляхом вилучення предметів та документів, а саме журналу ввезення товарно-матеріальних цінностей за період 2014 року; журналу обліку сировини за період 2014 року; довідок про рух сировини при виробництві спирту за період 2014 року та інших по визначених контрагентах ДП "Укрспирт"», - йдеться в повідомленні.

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Обшук проводиться на предмет перевірки документів та електронних носіїв, які містять інформацію про фактичний товарообіг ДП «Укрспирт» за період 2014 року.

В «Укрспирті» зазначають, що з цього приводу слідчі органи вже проводили обшук у листопаді у 2014 року. Нинішній обшук є спробою віднайти додаткові докази для справ , які були порушені відносно посадових осіб ДП за період діяльності 2014 році.

«Оскільки сьогодні керівництво ДП «Укрспирт» відкрите для законних перевірок та обшуків правоохоронних органів України, ми готові сприяти та надавати всю інформацію, яку нам вдалося відновити за час нашої роботи. Тому наразі обшук відбувається правочинно та максимально відкрито. Я сподіваюсь, що результати перевірки будуть висвітлені у найкоротші терміни, а винні у всіх кримінальних провадженнях – покарані згідно з законом», – наголосив виконуючий обов'язки директора «Укрспирту» Роман Іванюк.

Окрім того, Іванюк стверджує, що керівництво ДП спільно з Державною фіскальною службою України проводять низку заходів спрямованих на боротьбу з незаконним обігом спирту. І дані перевірки лише сприяють цій роботі.

В підприємстві зпауважують, що обшук відбувається у всіх приміщення головного управління ДП «Укрспирт».