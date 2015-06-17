МВФ наполягає на скасуванні податкових пільг для українських аграріїв

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході комітетських слухань заявив представник МВФ в Україні Жером Ваше.

«У нас є поточний проект меморандуму, який є основою для другого траншу. Це ті зобов'язання, які взяв на себе уряд. Одне з цих зобов'язань стосується системи ПДВ у сільському господарстві», - сказав Ваше.

«Це зобов'язання передбачає, що до вересня до парламенту буде подано проект змін до Податкового кодексу, який передбачає переведення сектора сільського господарства на загальний режим оподаткування з 1 січня 2016 року», - додав він.

За його словами, ця вимога не є новою, вона була передбачена в попередніх варіантах меморандуму, які слугували підставою для затвердження кредитної програми МВФ. При цьому представник фонду підкреслив, що різні податкові пільги для аграріїв обходяться бюджету в 30 млрд грн.

«Додаткові пільги, передбачені сектору, досягають 30 млрд грн, половина яких пов'язана з ПДВ», - сказав Ваше, додавши, що найбільшу вигоду від цих пільг отримують найбільші виробники.

Він також пояснив, що впроваджувати такі заходи потрібно у зв'язку зі складною ситуацією в українській економіці та необхідністю наповнювати державний бюджет. Представник МВФ навів цифри, згідно з якими сільське господарство, складаючи 10% українського ВВП, генерує лише 1% податкових надходжень.

Водночас Ваше запевнив, що скасування податкових пільг для аграріїв не призведе до втрати їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку.

«Є країни, в яких сільське господарство не субсидується взагалі або субсидується незначною мірою. Приміром, Чилі, Нова Зеландія, є достатньо країн, де субсидії менші», - сказав Ваше.

У свою чергу, заступник міністра фінансів України Олена Макеєва, також присутня на комітетських слуханнях, також наполягала на необхідності виконувати зобов'язання щодо співробітництва з МВФ щодо скасування пільг для аграріїв. Разом зі скасуванням пільгового оподаткування міністерство вважає за необхідне запровадити адресні цільові дотації для сільгоспвиробників.

«Ми погоджуємося, що необхідно забезпечувати адресну цільову підтримку сільськогосподарських виробників. З метою надання такої підтримки доцільно закріпити на законодавчому рівні систему цільових дотацій», - сказала Макеєва.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ реалізують спільну програму реформ, яка передбачає виділення нашій країні 17,5 млрд дол. кредитних коштів протягом 4 років. Зокрема, у підписаному меморандумі з МВФ українська влада взяла на себе зобов'язання перевести аграріїв на загальну систему стягнення ПДВ із 2016 року.